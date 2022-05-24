據「上海發佈」消息指出，為幫助相關企業紓解困難穩定職位，在前期已經發布階段性降低失業和工傷保險費率政策的基礎上，上海4個部門進一步聯合發布《關於本市特困行業階段性實施緩繳企業社會保險費政策的通知》，指出要對餐飲、零售、旅遊（旅行社及相關服務、遊覽景區管理兩類）、民航、公路水路鐵路運輸行業，先行實施緩繳企業社會保險費的單位應繳納部分的政策，並將緩繳險種從養老保險、失業保險、工傷保險擴大到醫療保險（含生育保險）。

據中新網報導，該《通知》規定，5個特困行業的企業可申請緩繳所屬期為2022年4月至6月的養老保險費、醫療保險費的單位應繳納部分，以及所屬期為2022年4月至2023年3月的失業保險費、工傷保險費的單位應繳納部分。

而申請緩繳的養老保險費和醫療保險費最晚要在2022年底前補繳到位；申請緩繳的失業保險費和工傷保險費，原則上在緩繳期滿後的1個月內補繳。相關行業中以單位方式參保的有雇工的個體工商戶以及其他單位參照執行。

該《通知》強調，企業在緩繳醫療、失業、工傷保險費期限內，不影響參保職工享受相關待遇，也不影響企業享受階段性降低失業保險費率和工傷保險費率政策。