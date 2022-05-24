【愛傳媒特約記者賴御文報導】全台知名的新店超人氣旅遊景點——碧潭，傳出讓人超級驚喜的生態喜訊！碧潭堰的堰體改善及環境營造工程，出現了小毛蟹大軍，真是一個令人感動又驚喜的生態畫面。

新北市水利局長宋德仁前往碧潭堰施工中的工地巡視，意外拍到小毛蟹大軍，正由倒伏堰的堰下游，往堰上游上溯。宋局長在臉書分享了影片與照片，可以看出滿滿的活潑小毛蟹大軍，真的太令人感動，更是意外。

宋局長有感而發說，生態總會努力的找到出路，「只要我們把環境營造好。」

全力為新北市打造生態工程的宋德仁局長表示，碧潭堰改善暨周邊環境營造，要繼續努力往正確的方向邁進，年底優質魚道完成後，「相信會有更多的生態驚艷出現。」

新北水利局表示，碧潭的堰體改善以及環境營造工程，將融合歷史及環境，期盼打造富有人文及生態的休閒景點，而且該工程曾經獲了「2021國家卓越建設獎」的最佳規劃設計類優質獎，成為新北水域營造的重要里程碑。

因為蘇迪勒颱風在民國104年造成碧潭堰堰體結構嚴重損壞，影響新店溪河防安全，所以新北市水利局開始著手整建碧潭堰，以碧潭地區為起源，將碧潭堰定位為「碧潭之源」，透過最小生態環境影響方式，融入舊時碧潭堰風貌，打造具有歷史與人文風貌的河域；並且配合堰體的生態設計，設置賞魚步道及平台，民眾可遠眺對岸景觀及鳥類生態，也可以低處近距離觀察，以了解小毛蟹生態以及魚類洄游實況，重現先人賴以生存的生態面貌。