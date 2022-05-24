第三方支付廠商綠界科技（6763）董事會24日通過，將投資精誠資訊（6214）旗下全資子公司嘉利科技，取得30％股份。雙方攜手並透過未來合作，將可一次滿足中小微商戶線上及線下的零售支付需求，提供商家OMO一站式的全方位解決方案，擴大應用場景。

綠界科技董事會24日通過，將以每股新台幣50元之價格，取得嘉利科技5,998,500股，交易總金額為新台幣2.99億元，交易完成後將取得約30％股份，以作為長期策略發展、拓展現下金流代收市場之用。

嘉利科技創立於2000年，為精誠資訊旗下全資子公司，資本額約2億元，致力於開發線下刷卡機端末設備，刷卡機（EFT POS端末設備）市占率於五成，佈機特店包含國內多家百貨公司、連鎖商店及各大知名飯店業者，服務的線下特店數近15萬家。

另外，其信用卡收單（授權/清算）系統也獲得10多家收單銀行採用，平均每日處理的信用卡交易筆數接近400萬筆，市占率將近7成。

嘉利科技在獲得綠界科技投資之前，雙方就已經有密切合作。過去一年，嘉利科技率先協助綠界科技開發出「次世代全功能的OMO EDC刷卡機」。綠界科技長期服務中小型電商產業，與嘉利科技深耕的大型客戶互補。此外，綠界在台灣處理的金流規模龐大，精誠與嘉利的優勢，則在於資訊流整合與解決方案，雙方的合作可搭配彼此的專長領域，擴大市場也優化客戶服務。