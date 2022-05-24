蕭秉治接受主持人Emily專訪。（POP Radio提供）

蕭秉治推出新專輯《狂人》，他接受POP Radio《Fun Music》主持人Emily專訪，聊到從「凡人」蛻變成「狂人」，「狂」在蕭秉治的定義是一種超乎常人的執著，是從0到100的極致，這同樣影響他的感情觀：「我覺得感情就是要轟轟烈烈！」

蕭秉治日前才大方認愛女友，感情中享受「愛到如癡如醉」的狀態，也成為他創作音樂的養分。Emily則認為感情無法持續長時間的激情，她反問，當兩人變成老夫老妻後怎麼辦？蕭秉治分享為了向女友道歉，自己曾經企圖製造驚喜，赴五金行買木製大算盤，打算以跪算盤方式獲得女友原諒，沒想到女友卻覺得很丟臉，聽得Emily大笑建議「道歉還是要真心誠意！

蕭秉治《毒藥》MV點擊率已經超過400萬，被Emily問到點擊是否有信心破億？他雖然回答「順其自然」，但卻自揭「我一滑手機就會看YouTube」，一天至少看5-6次以上，他坦言都看數字和評論，也會因負評不開心，或糾結於看不出褒貶的評論，但現在「只在乎數字」。

Emily好奇蕭秉治在那些情況下會變身狂人？她預備了幾種情境讓蕭秉治抽籤，蕭秉治表示「看球賽最後一局受阻」、「寫完一首超愛的歌卻遭打槍」的情境會變成狂人，他自認不會掩飾情緒，幾次與公司同事開會都被經紀人提醒「你已經握拳了！」升格當專輯製作人後，新專輯製作過程磨合最多的就是學習聽別人說話，蕭秉治分享，以前只站在創作角度，「當自己的創作遭批評，像是自己被罵」，成為製作人後有聽同事建議，若遇到意見不合時，「都只有自己生悶氣或和錄音師一起譙一下」。蕭秉治原定新專輯演唱會因疫情延至7月2日，目前已經重新售票。