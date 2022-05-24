PlayStation Plus（以下簡稱PS Plus）全新的訂閱方案今（24日）正式上線，原本一眾玩家及老PS粉相當期待，能夠免費玩到不少大作及經典遊戲，還有首推出的遊戲試玩服務，可惜不僅因為老玩家都期待的經典遊戲僅16款，又因為PS Plus的訂閱機制，對於已訂閱的老玩家來說相當不友善，讓不少忠實用戶都大喊：「新方案是來耍老粉絲的嗎？」

PlayStation Plus高級會員方案，能夠讓會員試玩特定遊戲2小時再決定是否購買，這可說是方案中最吸引的小部分之一。（翻攝PS5畫面）

現在只要打開PS Plus，都能看到全新的訂閱方案已經上架，以高級方案的年費來說就是2288元，但假如用戶本來已有訂閱基本方案，想要升級高級方案就要無條件、一次付清剩餘的訂閱時間，若當初是以優惠特價是購買的方案，更需要補齊現在基本方案每年1188元的金額，舉例來說用戶之前用折扣優惠、買了3年的基本會員，現在就需要補足剩餘時間的原價及一次付清高級會員方案金額。

PlayStation Plus目前提供給高級會員的經典遊戲，包括PSP、PlayStation及PS2遊戲內容仍然不多，對不少老玩家來說都並不夠吸引。（翻攝PS5畫面）

Pindoo拼讀主編inno就表示，現在應該就是當初囤會員年期的人比較會抓狂，「而且之前Sony關掉了訂閱累加的功能，讓老玩家以為有新的專屬優惠升級，但現在反而是害老玩家被打死，對比現今不少人都已經是『全機制霸』雙家機的時代，Xbox對老玩家只要30元就能升級，真的佛心許多。」，但他也認為，老玩家其實期待的也並不多，Xbox Game Pass Ultimate有的、PS Plus高級會員也有就夠了。

PlayStation Plus的全新訂閱方案，目前來說對於早已囤存了會員方案的玩家非常不友善，因為玩家需要一次付清已購買會籍的剩餘時間，沒有單月購買的選項。（3C達人廖阿輝提供）

至於3C達人廖阿輝就正是一次買了多年PS Plus會員的老玩家，他也無奈表示，這次好像就是在耍忠實玩家，現有用戶想嚐鮮也無法只購買1個月的高級會員體驗，「雖然2小時試玩對不少玩家來說都能充分體驗遊戲，但又沒保證以後新大作都有此服務，目前內容也不夠強，舊遊戲想玩的都也買過、玩過了，更何況PS5仍然很難買，對比競爭對手Xbox來說，第一方遊戲都會直接上架供訂閱會員遊玩，目前PS Plus確是吸引力不大，對老會員也不友善。」

Xbox Game Pass推出了3種訂閱方案，最划算及佛心的，莫過於首月30元，之後每月299元即可在電腦、Xbox及行動裝置上無限暢玩遊戲，第一方大作也會在發行當天供會員遊玩。（翻攝Xbox官網）

不過面對今日玩家都已經在PlayStation官方的臉書留言反映意見，SIET就表示PS Plus的全球設定都是以這個模式上架，而目前的機制就是照現在的收費方式購買，未來的訂閱方式會否再改變仍是未知的，至於遊戲方面，PS3的遊戲目前同樣僅在PS Now有上架的國家才能遊玩，所以亞洲目前都是沒有PS3的遊戲，部分原本台灣沒有的遊戲，現在也不會上架，經典遊戲、遊戲試玩和遊戲目錄的可用性，會隨時間、當地市場和方案的不同而有所差異，但現在亞洲地區已有不少遊戲陸續上架中，敬請消費者期待。