長榮集團經營權爆發正統之爭，弟弟派律師黃福雄今天表示，張國明以巴拿馬長榮國際公司常任董事長身份，寄發存證信函至長榮海運，要求更換法人董事未果，長榮海運發布聲明表示，因巴拿馬長榮國際董事長仍為張國華，因而不予變更。

長榮海運表示，針對張國明先生召開記者會及寄發存證信函至本公司，聲明其為巴拿馬長榮國際公司(Evergreen International S.A.，簡稱EIS)之Permanent President 常任董事長，並欲改派 EIS 在長榮海運之二席法人代表一事，長榮海運表示，長榮海運將依公司治理原則辦理。

長榮海運並公布巴拿馬公共登記處於5月24日截圖，表示經查EIS目前於巴拿馬公共登記處顯示之 Permanent President 常任董事長仍為張國華，因此長榮海運董事會成員並未變更，公司營運一切正常，不受此事件影響。

長榮海運表示，張國華這幾年對長榮海運的經營與投入不遺餘力，前幾年在海運慘澹經營時，仍持續挹注資金，認購公司發行增資之股票，給予本公司最強力且安心的奧援，對公司助益良多。此外，張國華先生亦提供其海運專業，對建造新船提供許多創新的建議及想法，使這兩年長榮海運能度過低谷、創造榮景，交出令人滿意的成績單。

長榮海運表示，希望大股東能回歸理性，凡事應以股東、員工及企業社會責任為優先考量，才是維持長榮海運永續經營之道。