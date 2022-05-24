受3月霪雨影響，台南芒果、龍眼、西瓜傳出結果受影響，部分文旦果園也傳出結果率不佳；台南市農業局日前至麻豆、下營45戶果園勘查，整體著果率較去年少了約5％，不過去年台南文旦是大豐收，因此今年產量整體而言不會太差，目前文旦還在落果期尾聲，這波梅雨周期過後著果率就會較穩定。

下營區周姓農友表示，部分農友果園著果率不佳，較去年少了2成至5成的都有；陳姓農友表示，這波受影響的文旦果園有的嚴重，有的沒影響，除了看栽培技術，也要看文旦植株健不健康，有的同一果園植株著果率就有很大差異，此外，若開花期沒遇到霪雨期，著果率還是不錯。

麻豆區安業里文旦農王春華表示，去年文旦大豐收，產量好的每分地可收上萬台斤，今年雖然稍受霪雨影響，但產量應該不會比去年少太多。不過今年雨水較足，早花文旦受滋潤，果粒可能會較大。

下營區陳姓農友說，受霪雨災情可能不大，不過整體著果率若少5％的話，表示大果數量有機會增加，農友擔心今年中秋距白露近，銷售會來不及，加上未來疫情不明朗，擔憂大果銷售受影響，希望政府再啟動大果收購計畫。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，農會每年會採購大果來加工，也會盡量媒合加工廠收購；為了協助農友處理新欉大果，麻豆農會今年花了近10萬元開發愛心型模具，發給產銷班農友試用，趁文旦還小時夾上模具，一個月後就可以長成愛心型文旦，希望開拓另類送禮市場。

麻豆農友邱君偉說，自己的大果文旦還是有銷售通路，除了零售，也可寄拍賣市場，今年農會推出愛心型模具，他覺得應該有商機，也加買上百個模具來試驗。孫慈敏說，農會也請農友做了上百個心型文旦，希望測試消費者接受度，明年也會繼續研發更精緻的模組。