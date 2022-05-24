美國拜登政府已多次表態將撤除川普政府時期對中國貿易加徵的關稅，但是由於國際政治情勢與國內期中選舉等因素，白宮的高級幕僚、貿易代表和勞工團體對此表示反對。他們認為，北京尚未處理導致這些報復措施的相關政策，如果美國單方面取消關稅，在美國期中選舉期間將使拜登的民主黨受到更多政治上的攻擊。

《紐約時報》在一則深度報導指出，拜登決定與亞洲夥伴結盟組成對抗中國的經濟集團，是因為國內已對拜登經濟政策感到失望。雖然一些白宮顧問敦促他放棄川普時代的政策，但有的顧問則認為，如果拜登自動讓步，可能會被視為對中國軟弱。

美國財政部長葉倫認為，在通貨膨脹壓力下，對華關稅幾乎不具有戰略意義，為了減輕企業和消費者的經濟負擔，至少可以部分取消。但其他的白宮官員、貿易代表與勞工團體都表示反對，他們擔心，一旦單方面放棄高關稅，期中選舉時容易遭到攻擊。

此外，報導說，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，釐清如何應對中國的貿易做法變得更加困難。一名高級官員表示，美國原本打算在2022年初改變與中國的貿易關係，但隨著北京與莫斯科結盟，拜登轉向先看烏克蘭局勢的發展再做決定。

報導指出，物價上漲給白宮帶來了一個政治問題，但是如果拜登降低關稅，那些希望對中國——以及一些在中國做生意的美國公司——採取更強硬政策的共和黨和民主黨人將試圖以此攻擊拜登。

正在日本訪問的拜登表示，他將在回國後與葉倫會面，討論關於取消部分中國關稅的問題。拜登的官員之間很少出現公開分歧，但在關稅問題上，辯論已經公開化。其中貿易代表戴琪、農業部長維爾薩克、國家安全顧問沙利文及其他人反對取消關稅，知情人士稱，耶倫、商務部長吉娜．雷蒙多和其他官員都認為調整關稅對企業和消費者的好處。但勞工領袖、激進的民主黨人和一些行業代表就維持高關稅提出了各種論據。

報導引述代表鋼鐵公司和工人的美國製造業聯盟主席史考特．保羅說：「讓一位民主黨總統擺脫共和黨徵收的關稅，並且幾乎是白給中共好處，無論怎麼看在政治上都不算明智之舉。」

經濟學家也認為，取消關稅的影響並不會很大。哈佛大學經濟學家、歐巴馬經濟顧問傑森．弗曼估計，取消所有對華關稅將使消費者物價指數下降0.5個百分點，而該指數在4月同比增長了8.3%。弗曼說，在降低通膨方面，「降低關稅仍是政府擁有最有用的工具。」