45歲還不能做出決定？有名中年男子在網上發問，他表示有個38歲的「固定砲友」懷孕了，但對方因認為年紀大了，怕以後生不出來，打算將小孩生下來，這個問題也困擾他「是否該組家庭」，但想到自己也45歲，也不允許自己再任性下去；網有看到原PO的發問，直接開酸「一個45歲的人不能做決定，跑來低卡這個基礎2x歲的地方問意見」。

一名45歲男子在「Dcard」論壇發文，他表示有位38歲的「固定砲友」，但最近該砲友懷孕了，兩人有各自有車有房，皆經濟獨立，想到雙方年紀也不小，因此考慮是否將小孩生下來。

但是，他表示當初雙方講好不談感情，只是純粹當「砲友」，但對方認為年紀大了，怕以後生不出來，因此打算將小孩生下來，所以他很猶豫是否「要組家庭」，也認為自己的年紀已經不允許繼續任性。

他也表示網友別幫他「戴綠帽」，由於兩人是「砲友關係」，對方也答應生完小孩要去驗DNA，他強調對方也能理解要驗DNA的原因。

中年男子因不小心讓砲友懷孕，上網求助網友，卻慘遭網友開酸「45歲了還不能做決定」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「你讓她生，你就要肩負父親的責任」、「也有生了不結婚的模式，都可以講好吧」、「先住一起看看」、「如果沒辦法肩負相應的責任還是再想想吧」、「結一結吧，不然女孩越想越不對勁突然開吉」、「你們聽起來就不適合當父母，不要造成未來的社會問題」。

另外也有網友直接開酸原PO表示「你一個45歲的人不能做決定，跑來低卡這個基礎2x歲的地方問意見」，也讓網友笑翻表示「原po一定也是有煩惱才來問的，而且低卡從1x到40多都有人在用啦」、「一個40多歲的跑來問20多歲的真的很好笑」、「這裡都只是孩紙」、「真的這裡的年齡層都可以當他小孩了」。