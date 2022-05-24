美團旗下民宿短租預訂平台美團民宿表示，因應Airbnb中國（愛彼迎中國）宣布將於7月底結束大陸國內業務，將會組建專門的房東服務團隊，為Airbnb大陸境內房東提供房源入駐極速審核、5分鐘快速回應等服務。

美團民宿指出，除幫助房東在平台上快速推出房源外，考慮到平台差異性及操作習慣不同，將提供專項的營運課程、反覆運算房東、房源榮譽激勵規則，並會推出新版的房東端App，期望令原Airbnb房東更好更快地融入美團民宿社區。

Airbnb中國今宣布，面對新冠疫情挑戰，7月30日起將暫停支持大陸境內遊房源、體驗及相關預訂，並將聚焦出境遊業務。

Airbnb於2016年正式進入大陸市場，面臨大陸同行的激烈競爭。消息人士稱，大陸民宿行業運營成本相當高，疫情對民宿行業產生了不利影響。

消息人士並透露，對於Airbnb而言，中國遊客境外遊是更大的機會，該公司將致力為出境旅遊的中國遊客提供服務。一名消息人士透露，Airbnb出境遊和大陸國內業務之間重疊不大。據悉，Airbnb將在北京保留一個數百名員工的辦事處，不過，愛彼迎未就此置評。