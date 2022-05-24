區塊鏈新金融科技公司XREX宣布，取得立陶宛的加密貨幣交易所與錢包營運商註冊許可，獲准在立陶宛提供加密貨幣相關服務。這是繼XREX取得美國與加拿大的貨幣服務商牌照，並完成台灣金管會洗錢防治聲明書後，在全球法遵與合規版圖上再下一城。

立陶宛以金融科技創新著名，近年來區塊鏈產業也蓬勃發展。XREX表示，率先取得立陶宛金融犯罪調查局（FCIS）核發之虛擬通貨業者許可，是XREX進軍歐洲市場的重要前哨站，擴大服務與發展中國家有生意往來的當地企業、在立陶宛工作的海外工作專業人士與加密貨幣投資者。

XREX共同創辦人暨執行長黃耀文表示，XREX與銀行、監管機構和用戶共同改寫金融定義的承諾從未動搖，且持續評估和研究立陶宛、歐盟與其他地區的監管要求，搭建一座永續且穩固的橋樑，串接傳統金融系統與加密貨幣創新科技。

立陶宛的官方許可允許XREX在立陶宛經營法幣與加密貨幣交易所，並可執行保存、儲存和轉移加密貨幣的錢包服務。這意味著立陶宛的用戶，很快就可以利用XREX平台，買賣、轉換與交易加密貨幣，也可使用履約保證型數位支票BitCheck，快速且安全地完成商業支付、跨國轉帳與P2P交易等服務。

立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）表示，XREX進軍立陶宛市場，象徵著立陶宛與台灣雙邊關係的進一步深化。可以敢肯定的是，立陶宛富有創新能量且快速發展的金融科技生態圈，能夠為XREX創造良好的成長環境。

XREX目前也正在向新加坡金融管理局申請大型支付機構執照 (Major Payment Institution)，若取得執照，XREX將能在新加坡提供跨境轉帳、商業支付、外匯和加密貨幣支付服務。