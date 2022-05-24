王偉忠在中廣《欸？我說到哪裡了？》專訪玉女掌門人方文琳，兩人將在6月24日到26日合作舞台劇「明星養老院」，談到當明星的甘苦，方文琳坦承自己的明星路不是一路順暢，有兩年甚至完全沒有收入，在經濟壓力下，她曾主動詢問認識的經紀人可不可以跟她簽約，沒想到被無情拒絕，讓她真的很傷心，甚至在女兒面前無助哭泣。方文琳說，後來她體會到媽媽也可以在女兒面前脆弱，這些挫折反而讓她跟兩個女兒更親近了。

方文琳說，前幾年因為弟弟過世，她心情非常不好，連母親節看到女兒送上的蛋糕都能哭得一把眼淚一把鼻涕。好在女兒貼心照顧，讓她開始想變強壯，決定跑步來發洩情緒。只是一開始偶包很重，只敢在家裡跑，居然能在房裡從左到右折返跑上兩公里，後來她愛上戶外跑步，還自創佛系跑步法，念著「阿彌陀佛」跑10公里，讓身體與心靈都改頭換面，散發出健康自信的光芒。

王偉忠問方文琳怎麼看待感情，方文琳坦承自己在愛情中受過傷，但從不後悔，而且她很感謝自己願意在愛情中成長，讓現在的自己這麼棒！現在女兒談戀愛會問她對象好不好？她從不給建議，只告訴女兒每段感情都要好好體會，如果失戀了，抱著媽媽哭一哭就好，開始期待下一個對象。王偉忠聽了很羨慕，因為他年輕時失戀了很難過，他媽媽只會說，「失戀？我打你一頓，你就好了！」

面對年齡漸長，方文琳在節目中大聲說出「我五十幾了！不怕老！」因為有運動幫助心情轉換，她覺得外觀上有些白髮沒關係啊！還坦承自己年輕時曾打過肉毒，後來照著鏡子看自己，越看越奇怪，連朋友都認不太出她，此後就算了，就算有皺紋，也還是方文琳，不再怕老。

方文琳表示，「明星養老院」是她人生第一次演出舞台劇，而且傳出口碑之後，陸續有舞台劇找她主演，她在「時光的手箱」中甚至要挑戰一整段日語台詞。王偉忠說，方文琳在舞台上越演越好，所以打算把她打造成喜劇泰斗，甚至逼她把「雞蛋」兩字講出委屈的感覺，讓方文琳頻頻笑場，笑說這就是舞台劇最有趣的地方，有無限的可能性。