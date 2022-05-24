今（24）日本土確診新增82363例，在連續4天下降後，再度突破8萬例，對於疫情是否會出現高峰，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉認為，未來不會有高峰，只有高原，確診數要暴衝上揚的機率不大。

何美鄉今在臉書發文表示，觀察疫情高峰要每個縣市分開看比較清楚，在全民自律，在有限的跨縣市交互傳播的情況下，每縣市會依照其既有的病毒，及其人口總數、人口密度、及特有生活習性而塑造其流行曲線，「看起來不會有高峰，只有高原」。

何美鄉解釋，至今只有北北基桃、宜蘭、新竹縣及花蓮等縣市，已達其每日最高確診人數，其共通點是全人口確診率都超過5%以上，但這些縣市是否達成真的群體免疫效應，還是行為效應、全民自律的結果仍有待觀察。

何美鄉分析，目前已達頂的縣市總人口約1千萬，還有一半以上的人口未達轉折點，不過剩下的這一半，人口密度都較低，預估未來每日確診數會暴衝上揚的機會不大。

何美鄉也補充，用確診率而不說感染率，是從國外經驗得知，真正的感染率應該是確診率的2-3倍，必須需要進行血清調查才能知道。