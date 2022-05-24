網路上經常流傳網紅拍趣味影片吸睛，不少素人正妹辣妹往往憑此爆紅；近日在PTT就有網友發現一名正妹，她竟用髮帶將自己的傲人上圍直接綁起來，短短7秒的火辣影片立刻引起瘋傳；而這位本尊身份也被大家神出，就是之前曾經「濕身搭捷運」的正妹，最新影片再次引爆話題。

PTT一位網友在表特版上發出「神人啟事」，透露自己在網路上看到一段「髮帶的正確使用方法」，只見影片中一名正妹顏值打扮相當清新可愛，還拿著髮帶以為她要綁頭髮，沒想到下一秒她竟然將自己傲人的右半邊胸圍綁起來，該網友問：「所以大家看完可以告訴我她是誰了嗎？」

「紳士龍蝦」拿起髮帶卻不是用來綁頭髮，而是把她的傲人上圍「圈」起來。（圖／取自紳士龍蝦Tik Tok）

貼文一出，表特鄉民熱議回應：「髮帶用錯好久....原來是這樣用喔」、「那個位置不對，不科學啊」、「好不科學的身材啊」；結果真的有網友馬上神出本尊，原來這位正妹是一名Tik Tok網紅，名為「紳士龍蝦」，追蹤者高達76.1萬；紳士龍蝦經常分享一些跳舞以及搞笑影片的日常，可愛臉蛋加上犯規好身材圈粉無數。另外，鄉民裡也有眼尖的老司機發現：「這不就是捷運濕身那個嗎？」又再度掀起一陣討論。

「紳士龍蝦」過去「濕身搭捷運」的照片曾引熱議。（圖／取自IG）

近來台北天氣不穩定，午後常下起大雨，淋雨衝進捷運站的畫面不陌生；過去曾有網友在臉書社團曬出一張照片，只見有名年輕妹子坐在北捷車廂內，因為身穿的白襯衫被大雨淋濕，導致超雄偉UU透光浮現一覽無遺，甚至連扣子都快爆開，讓上千網友跪求她的真實身分，這位火辣美女就是「紳士龍蝦」；而事後她也在IG做出回應，表示照片不是自己拍的，當時不但「濕身搭捷運」辣照瘋傳，「誰拍的？」也引熱議。