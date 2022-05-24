1名男子24日晚間6點許，至雲林縣西螺鎮新興路1處私人蔬菜集貨場，對空開了4、5槍後駕車逃逸，警方以車追人將男子逮捕到案，初步研判雙方疑因行車糾紛結怨，全案由警方持續釐清中。

西螺警分局晚間6點許接獲報案，指有人在1處私人蔬菜集貨場對空鳴槍，警方到場後發現無人受傷，嫌犯已駕車逃逸，經調閱集貨場周邊監視器，以車追人逮捕1名男子，但男子對案情交代不清，警方持續偵訊釐清中。