年底九合一縣市長選舉，藍綠兩黨六都市長人選備受矚目，藍營為桃園市長候選人議題鬧得沸沸揚揚，近期才確定由前行政院長張善政空降參選，至於綠營可能推派誰參選桃園，今傳出新竹市長林智堅在與桃園市長鄭文燦數次詳談後，答應只要新竹市找好接班人，就願意到桃園參選。對此，民進黨回應，目前相關縣市長提名作業並未有任何新進度，鄭文燦與林智堅目前都以防疫為優先。

林智堅（左）與蔡英文總統（右）日前談過，並不排斥參選桃園市長。只是林要參選，勢必處理遷戶籍及解職問題。（本報資料照片）

綠營有意參選桃園市長者眾，包含立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人，而鄭文燦日前才表示，民進黨6月會推出最強桃園市長人選。

值得注意的是，林智堅去年2月在桃園出席活動說，「自己不是在桃園，就是在往桃園路上」，被指已表露轉戰桃園的心跡，不料幾個月後，鄭文燦突然表示，「他（林）不在桃園的政治版圖裡」，林隨即提出大新竹合併，表態角逐大新竹合併後市長選舉，不過當時也傳出，總統蔡英文其實真正希望林能參選桃園。

據《鏡新聞》報導，鄭文燦最近積極與林智堅懇談，鄭運鵬也在場，林智堅開出條件，只要新竹市找到好的接班人，他就願意到桃園參選，且民進黨將在解決林智堅戶籍及解職的問題後，在7月的全代會正式提名。

針對相關報導，民進黨發言人黃世杰今回應，現階段國人最關心的就是疫情的變化，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅目前都以防疫為優先，這也是民進黨政府目前最重要的工作。

黃世杰表示，國民黨提名張善政是國民黨的家務事，民進黨目前相關縣市長提名作業並未有任何新進度，更遑論什麼點頭參選，相關報導前應先行查證，也避免影響縣市長防疫工作。