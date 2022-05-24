位於天津的南開大學經濟學院近期發表的一項研究顯示，新冠疫情對大陸生育率的抑制作用已顯現，大陸未來生育率回升的能量、程度和周期都不容樂觀。

新冠疫情如何導致生育衰退？近期，南開大學經濟學院教授原新、南開大學經濟學院博士研究生張聖健發表的《災難事件對生育率的影響：歷史經驗與現實思考》指出，大陸受疫情直接影響的出生人數變化集中在2020年末和2021年初顯現，2020年第四季度出生人數較上年同比下降30％以上，2021年的出生人口規模不比2020年更樂觀。

該文章並提出警示，新冠疫情發生在大陸生育意願疲軟、生育基數萎縮、生育行為消極的大背景下，秉持人口發展規律、參考災難事件與生育率波動的歷史經驗，大陸未來生育率回升的能量、程度和周期都不容樂觀。

大陸2020年出生人數較2019年減少18％，總和生育率降至1.3。受疫情直接影響的出生人數變化集中在2020年末和2021年初顯現，根據大陸民政部統計數據，2020年第一季度登記結婚對數較2019年第一季度同比下降45％，第四季度出生人數較2019年第四季度同比下降30％以上。最新資料顯示，2021年的出生人數下降幅度收窄，但是出生人口規模並不比2020年更樂觀。

而在2020年第四季度尤其是11月及12月，30歲以下年齡組的一孩生育數量下降更為明顯，同比降幅從上半年的17％左右迅速上升到30％-40％。該文分析，30歲以下年輕群體的生育計劃被新冠疫情短期打亂，生育節奏嚴重放緩。

該文強調，人口規模及其結構變動不是國家製定經濟社會發展規劃和戰略的外在要素，而是內生要素，更是基礎性要素。當前和未來的關鍵和重點是切實採取行動，推動新生育政策和老齡政策有效落地、推動生育水平適當提高的經濟、社會措施等保障基礎，落實積極應對人口老齡化國家戰略，促進人口長期均衡發展。