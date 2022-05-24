美國「有線電視新聞網」（CNN）23日報導，在美國、日本、印度和澳洲2017年底恢復「四方安全對話」（Quad）時，中國大陸還對其「不屑一顧」，但經過數年的時間，該聯盟不但未崩潰，反而更加緊密且活躍，已讓北京開始感到焦急。

根據報導，四方安全對話2017年底重啟後不久，中國大陸國務委員兼外交部長王毅便不屑地表示，這個非正式聯盟就像是「太平洋或印度洋上的泡沫」，雖可能引發部分關注，但很快就會消失。

此想法並非無憑無據，因為四方安全對話2007年最先被時任日本首相安倍晉三提出後，僅僅持續了約1年，就因為時任澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）尋求加強與中國大陸的貿易關係，決定退出對話，導致其一度停擺。

不過CNN表示，自2017年底至今已經過4年多的時間，四方安全對話卻未消失，合作反而愈來愈頻繁；加上西方世界近期對俄羅斯入侵烏克蘭展現強烈且迅速的反應，讓北京的態度「從輕蔑轉為焦急」。

華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）東亞計畫聯合主任辰巳由紀指出，中國大陸於東海、南海、印度洋甚至大洋洲的行為，讓美國、日本、印度和澳洲的態度更為一致；而北京對俄羅斯的支持，更導致在現有國際秩序下獲益的各國感到憂慮。CNN也認為，在習近平的領導下，中國大陸近年來的外交政策更加強硬，不僅與日本及印度在原有的領土衝突上更進一步，還和澳洲爆發貿易衝突，讓這些國家在壓力下向美國靠攏。