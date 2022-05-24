為了擴大地熱探勘，經濟部能源局公告修正版《地熱能發電示範獎勵辦法》，從兩大面向加碼。一是首次給地方招商起辦費，每案每年300萬元。其次給業者探勘費補助最高1億元不變，但一改過去結案才撥款，未來採「分期撥付」，減輕廠商財務壓力。

有鑑於宜蘭清水地熱電廠MW級電廠去年成功商轉，加上原本地熱獎勵到期，能源局乃修改公告新的獎勵辦法，重點是朝鼓勵地方政府推動地熱專區，與分攤業者探勘風險著手。

因此地熱獎勵辦法分「招商獎勵」及「探勘獎勵」兩面向給補助，招商獎勵部分，能源局官員表示，因為地方政府對地熱不熟，規劃地熱專區的場址、招商、評選及後續電廠建置履約管理作業，都需要找專業團隊支援。因此決定提供每縣市獎勵經費上限300萬元的起辦費，每年以1案為原則，計畫期程4年為限。

探勘獎勵部分，兩年前就已考量地熱電廠前期探勘風險高，給予每案最高1億元補助，官員表示，這個分擔業者地質、地球物理、鑽鑿、地表調查等探勘風險金額，新辦法維持每案50％、上限1億元不變，可是獎勵金改為「分期撥付」。

過去業者都是探勘完之後，結案一次給予補助，但業者反映不利財務運作，因此這次獎勵改為10％、10％、30％、50％比例，分四期撥付。

雖然政府持續拿億元補助廠商，但官員強調，業者申請補助同時，也必須把所有地熱探勘打井資料回報給政府，等於藉由補助，讓民間協助政府建立全台地熱資料庫，有助於新能源掌握與開發。

這期地熱獎勵辦法申請期限到2025年12月底為止，採隨到隨審方式進行，能源局表示，期許各界能與政府攜手共同推動地熱發展。