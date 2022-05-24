新華社報導，美國總統拜登24日出席美日印澳「四方安全對話」峰會，繼續兜售對抗色彩濃厚的「印太戰略」。東日本國際大學客座教授西園寺一晃接受新華社採訪時指出，美國拉幫結派的做法與地區和平繁榮背道而馳，這種過時的冷戰思維只能帶來分裂與對立、排擠與仇恨。

西園寺認為，當前亞洲正面臨發展的大好機遇。只要和平環境和合作機制得到加強，就會有更大的發展。而美國主導的「四方安全對話」和「印太經濟架構」是冷戰思維的產物，會破壞發展機遇，只能帶來分裂與對立。他強調：「世界曾經因為冷戰而分裂，遭受過巨大的痛苦和損失，絕不能重蹈覆轍。」

西園寺指出，美國為了維護自己的霸權，在外交、軍事、貿易、高科技、網路、媒體等領域頻頻向中國發難。最為凸出的就是宣傳戰，利用媒體大肆污蔑造謠，干涉中國內政，汙名化中國。

他表示，如今美國利用「四方安全對話」和「印太經濟架構」，妄圖從安保和經濟兩方面同時遏制中國。然而，全球化的世界經濟不以哪一個國家的意願而改變，各國相互依存的關係也無法人為割裂。

西園寺強調，目前世界面臨新冠疫情蔓延、自然災害、環境惡化等重重挑戰，這些人類共同面對的巨大課題需要各方秉持人類命運共同體意識，同心協力才能解決。在多元共存的當今時代，過時的冷戰思維應該被徹底摒棄。