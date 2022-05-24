美國、日本、印度、澳洲今（24）日在東京舉行四方安全對話（Quad）峰會之際，中國及俄羅斯派出轟炸機在日本海、東海、西太平洋海域上空展開聯合空中戰略巡航；韓國亦表示偵測到中俄軍機進入其防空識別區。

港媒「東網」引述大陸國防部說法稱，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，兩國空軍今日在日本海、東海、西太平洋海域上空，組織實施例行性質的聯合空中戰略巡航，但未公布更多細節。

俄羅斯國防部則表示，圖-95MS（TU-95MS）戰略轟炸機與中國轟-6K戰略轟炸機在日本海和東海上空展開13小時的聯合空中巡邏。報導稱，中俄兩國2019年起，每年派出戰略轟炸機在相關海域上空聯合戰略巡航，今年是第4次，上一次是去年11月。

日本防衛省通報稱，中國與俄羅斯今早各自派出2架轟炸機，在日本海上空會合後飛往東海。隨後另外2架中國轟炸機代替原先2架中方轟炸機，與俄方轟炸機從東海空域飛往西太平洋空域，它們之後折返飛回中國及俄羅斯。與此同時，俄羅斯1架伊留申-20（IL-20）偵察機同日在日本北海道及本州以西的公海上空飛行。面對中俄軍機飛近，日本航空自衛隊戰機緊急出動應對監視。

另據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部今日表示，2架中國軍機和4架俄羅斯軍機一度進入韓國東部的防空識別區，但未進入韓國領空。中方在韓軍就有關情況發出警告訊號後通過熱線通報稱，軍機正在進行例行演習，俄方則未通報相關情況。

韓國聯合參謀本部稱，今日上午，2架中國軍機（H-6轟炸機）進入韓國防空識別區，接著飛至東部地區，再從北部離開。之後，中國軍機在韓國東北部地區與4架俄羅斯軍機（2架TU-95轟炸機和2架戰鬥機）匯合，並再次進入韓國東北部防空識別區，之後離開。

下午3時40分許，韓方再次探測到4架中國軍機和2架俄羅斯軍機在防空識別區周邊北上，其中中國軍機先飛離，俄軍機繼續沿著防空識別區周邊朝北飛行。