2022法國網球公開賽男單會內賽第一輪，世界排名第109的台灣20歲好手曾俊欣今天（24日）終於登場，現場天氣變化大，有陰天也有豔陽也曾稍微降點雨，曾俊欣和葡萄牙隊手索薩（Joao Sousa）大戰五盤，比賽歷時4小時23分鐘，兩人最後都是用意志力頑強對抗，決勝盤先被破發的曾俊欣，7比6（5）、1比6、6比4、1比6、4比6飲恨，未能拿下生涯大滿貫會內賽首勝。

青少年時期曾俊欣曾於2018年連奪法網、溫布頓青少年男單冠軍，該年美網球清少年男單也有4強佳績，2019年進入成人職業賽，去年12月葡萄牙馬亞挑戰賽勇奪生涯首座ATP挑戰賽單打冠軍，今年2月印度班加羅爾、4月西班牙莫夕亞再追加挑戰賽2冠，世界排名也來到生涯新高109名，今年法網男單會外賽連過三關，首度取得法網男單會內賽資格。

紅土是曾俊欣最喜歡的場地，包括法網的4場比賽，今年賽季在紅土賽事有20勝5敗，比對手索薩的8勝7敗好，兩人曾於2019年邁阿密大師賽交手過，當時索薩直落二獲勝，這次交手曾俊欣屢次透過放短球影響索薩擊球重心，再趁隙將球打往反方向或穿越球取分，獲得現場球迷不少歡呼聲，只是索薩也耐心等待機會，讓這場比賽成為一場五盤大戰，關鍵時刻索薩把握機會破發，賽後網前致意時33歲的索薩也拍了拍小老弟曾俊欣，肯定雙方拚戰精神。