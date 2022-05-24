在香港及美國都有上市的大陸互聯網企業網易，24日港股收盤後公布第一季財報，其首季收入年增14.8％來到人民幣（下同）236億元，優於市場預期的226.37億元。

香港經濟日報報導，網易財報顯示，第一季的遊戲收入年增15.3％至173億元，高於預期的171.48億元。經調整後淨利51億元，雖和上年同期水準接近持平，仍優於預期的47.98億元。

網易港股24日收跌1.88％，報151港元。另，美股盤前升1.81％至98.8美元。

網易財報顯示，第一季的研發投入達到34億元，在引擎、人工智慧、VR、AR、雲遊戲、區塊鏈等技術領域長期投入。數據顯示，第一季網易在線遊戲服務淨收入達173億元。據悉，2022年網易遊戲持續投入核心自研技術，加快全球遊戲人才布局。

另外，第一季，網易雲音樂淨收入21億元，年增38.6％。到2022年3月末，入駐原創音樂人超45萬，平台音樂人原創音樂曲目約200萬首。同時，第一季網易有道淨收入12億元。近三年，網易有道申請專利數逐年增長，其中發明專利佔比近60％。