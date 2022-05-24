華視今（24日）再次出包，在播放政論節目《三國演議》預告時，下方字幕將聯電榮譽董事長曹興誠誤植為「曾」興誠，與鏡面正中間的「聯電榮譽董事長曹興誠」形成有趣的對比。據了解，此誤植片段為新聞節目《三國演議》預告，不是節目播出內容，相關人士已在第一時間進行修正更改。

有網友發現失誤後，立即在PTT上發文討論，「剛剛看華視新聞在訪談曹興誠，結果字幕好像怪怪的...是我眼花嗎？有沒有八卦？」隨即引起一陣討論，「幫別人改姓」、「華視又是你」、「可能字幕組是外國人，對繁體中文不熟」，也有網友舉出先前遭改名的蔡英文總統，酸說「EE都沒說話了」、「華視愚樂台」。

華視自上月20日至今，已累積9次出包，包括20日早上7點、9點跑馬燈出現「共軍飛彈襲台」、「大屯火山爆發」等不實訊息，24日午間新聞報導「總統滿意度」時，又將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，29日播報美國職棒新聞，又將美聯中區的球隊隊徽搞錯，明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇；30日，華視新聞側邊的跑馬燈資訊，打著錯誤訊息「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」，將新增1萬多例的上海疫情硬是多加上1000多萬例。本月3日，12點40分播報新聞時，下方標題竟將蔡英文總統誤植為「蔡EE」；14日又將副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」；18日播報新聞時，卻出現「張善政出戰 鄭運鵬認：桃園＂藍＆gt；綠＂必敗」的亂碼文。