女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有大反差的E罩杯上圍，還撞臉高雄市議員黃捷，讓她獲得超高討論度外，更被封「兇版黃捷」；最近林襄發行第二本寫真集《與你襄愛》熱銷外，個人話題也不斷，近日深夜她在IG曬福利，躺床倒奶快掉出來，還被手臂壓到變形，讓網友看完直呼睡不著了。

新一代啦啦隊女神林襄，穿著啦啦隊制服在球場邊跳舞應援，可愛有活力的形象，短短半年多時間，就讓她受到大票球迷青睞，連帶球場外積極耕耘演藝事業的她，每每推出作品也都能創造驚人成績；23日深夜林襄在IG限時狀態放送福利，穿睡衣躺在床上自拍，短短幾秒辣暈一票網友。

林襄近日深夜在IG曬福利，躺床倒奶快掉出來，還被手臂壓到變形，讓網友看完直呼睡不著了。(圖/ 摘自林襄IG)

畫面中林襄穿著一件白色細肩帶睡衣，躺在床上的姿勢也讓她的雪白E奶看似快掉出來，還被發現一邊手臂壓到，超兇雙球擠出的事業線都變形；另外還寫下一個字「暈」被粉絲推敲，應該是當下狀態，表情也看起來迷濛沒精神。

許多網友看完林襄給的深夜福利，嗨喊「睡不了了」、「這樣怎麼睡？」、「想跟女神一起睡」、「要多休息捏」、「是不是不讓我們睡？」；而林襄事後還PO出跟閨密的對話，被笑說「一百萬網美是可以這樣亂發限動的嗎？」她還俏皮地說，「這有亂發嗎？大家很喜歡耶」。