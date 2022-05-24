華視新聞出包不斷，有眼尖網友今晚發現，新聞節目「三國演議」的預告將聯電榮譽董事長曹興誠寫成「曾興誠」。(李侑珊翻攝)

華視新聞出包不斷，有眼尖網友今晚發現，新聞節目「三國演議」的預告將聯電榮譽董事長曹興誠寫成「曾興誠」。此則消息在PTT八卦版貼文後，引來網友揶揄不斷，戲稱「華視愚樂台」，甚至學習出錯邏輯，把歷史人物名字改為「曾操」、「曹國藩」。

華視新聞近來出錯不斷，先是誤發共軍打進新北的消息，再來就是誤植上海確診人數、美國職棒隊徽，後來更是寫錯總統蔡英文的名字成「蔡EE」，甚至因此成為總統的最新外號，最近還被媒體人田方倫發現又寫錯官員名字，把文化部長李永得寫成「李永德」。諸多類似情況不斷發生，讓民眾近來十分留意是否又再出錯，關注華視因此被外界戲稱成為「大家來找碴」的全民運動。

今日晚間有網友在PTT八卦版PO文，提到在華視新聞台看到又出錯，「結果字幕好像怪怪的... 是我眼花嗎？」

根據網友截圖，所看到的畫面是新聞節目「三國演議」的預告，畫面主角是聯電榮譽董事長曹興誠，人物介紹的職銜與名字沒有錯誤，但在標題部分，則是寫成「曾興誠」。

消息貼到八卦版後，引來網友熱烈討論，但其中絕大多數都是嘲笑與揶揄，像是有網友回文：「華視愚樂台」、「華視日常，沒卦」、「華視又是你！你最爛！」、「怎麼了，變黨媒後，整個都不對勁」、「每次都要挑戰各位眼力，華視懂玩」、「曹曾很像了，不要太不滿」、「曹董也死忠仔 說不定去戶政改姓」。另外則有網友比照這次出包寫錯人名與姓氏的邏輯說：「沒寫成徐乃麟不錯了」、「曾操、曹國藩」、「說是曾國城我也信了」。

「幸好不是曹EE！」媒體人田方倫表示，「三國演議」雖是禮拜六的節目預告，理應經過多次審核，「為什麼還會錯呢？這樣節目來賓真的會覺得受到尊重嗎？雖然我覺得剪紅內褲的部分已經很不尊重了！」

田方倫提到，這次出包的是預告星期六播出的「三國演議」新聞節目，邀請民眾一同準時收看，屆時是否還是出錯。「還是說這是華視的逆向操作，讓所有網友大家來找碴，藉以衝高收視率跟點閱呢？」