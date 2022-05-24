台鐵企業工會擬繼續在端午節進行依法休假行動，癱瘓台鐵疏運，交通部長王國材一方面與工會協商，另一方面緊盯台鐵安全改革目標。王表示，推動台鐵公司化同時，安全改革議題仍為核心要務，今日召開會議提出6大指示，推動安全管理系統（SMS）為重中之重，才能真正有效避免類似普悠瑪號、太魯閣號事故再度發生。

交通部表示，王國材今日邀集政務次長胡湘麟、台鐵局長杜微、運研所所長林繼國、鐵道局長伍勝園、中華顧問工程司董事長周永暉、路政司長林福山等單位，共同追蹤台鐵相關安全議題推動。

交通部指出，會議除由台鐵局報告目前推動SMS現況，亦請中華顧問工程司說明近期執行第三方安全評鑑發現及未來作業規劃。王國材強調，推動台鐵公司化同時，安全改革議題仍為核心要務，持續緊盯台鐵安全推動，不容有所鬆懈。

交通部推動台鐵改革及台鐵公司化時程，並逐步落實安全機制。其中有關《鐵路法》修訂將賦予鐵道局監理職權；招聘鐵道檢查員提升安全，亦將持續辦理第三方安全評鑑，期望未來在2024年台鐵公司成立時，台鐵公司能夠在已有一定基礎的安全管理系統上，持續全面精進落實。

王國材在會議中提出6大指示，包括：

一、台鐵營運安全處為SMS主要推動單位，因應2024年公司成立、組織法制化，應要逐步將人員補齊並累積操作經驗。

二、透過找尋危害因子、確認控制措施，加上第三方評鑑的執行，從責任歸屬及制度落實中，降低事故發生。

三、善用專業顧問提供完整SMS種子教官及基層的教育訓練，並鼓勵加強段級的溝通，將SMS落實至基層。

四、SMS手冊3.0版的研訂，應納入第三方評鑑的建議，並將上位目標以條例式建立管理體系，並充分考量執行層面的落實度。

五、建置自主通報系統，應積極鼓勵員工通報，並落實案件處理程序，使其成為危害登記冊的一部分。

六、透過安全管理系統建置及第三方評鑑執行，以及控制措施進行預防，期望今年底能落實推動，真正有效避免類似普悠瑪號、太魯閣號事故的發生，在2024年台鐵公司成立時就有更好的安全基礎。

交通部重申，行車安全是台鐵運輸經營的碁石，也是國人的期待，交通部責無旁貸持續監督台鐵落實改革，提供國人安全的鐵路運送服務。