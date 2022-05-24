近期俄羅斯一所飛行學校傳出機師和女學員大打「高空戰」，據悉該名已婚男機師精蟲衝腦，肖想與學員發生性關係，便提出「以砲換學分」當作籌碼。要說兩人最傻的是莫過於錄下影片，激戰過程在網路上瘋狂被轉發，有網友直呼，「俄烏戰看膩了，是時候該換換口味…」

Russian pilot instructor and his trainee cadet have been sacked for making sex tape in cockpit mid-air pic.twitter.com/HYDZPSJiwU — Naija (@Naija_PR) May 23, 2022

根據《每日星報》(The Daily Star)23日報導，一名28歲飛行教官日前因為慫恿21歲的女學員發生親密關係，遭俄羅斯薩索沃民航飛行學院開除處分。據了解，女學員原先以對方「已婚」為由拒絕，沒想到老師開大絕，竟丟出「以砲換學分」的「誘人」獎勵，保證完事後就能無償得到學分，兩人立馬來場空中激戰，並錄下整段交戰過程。由於影片實在太露骨，透過截圖清楚可見，女子翹著雙腿、穿著清涼，享受裡外不同風景。短短幾天就掀起熱烈討論，有網友認出當事人是自己學校的老師，一切才東窗事發。

Russian pilot instructor and his trainee cadet are fired for creating sex film in the cockpit while in flight. https://t.co/WTID7D95NT — Geezgo (@Geezgo) May 23, 2022

報導指出，影片是遭另一名同學Po網報復，女學員一開始只說兩人只有親吻和擁抱，後來才承認當時飛機已經開啟自動駕駛功能，兩人也只纏鬥過一次而已，最後她也主動申請退學。