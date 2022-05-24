做的太逼真了！有男子在臉書分享1張照片，照片中有2台娃娃機，機台內各自擺滿了「炸雞」、「薯條」的鑰匙圈，由於做得維妙維肖，乍看之下像真的一樣，也讓網友一看見直喊「夾到可以放下去油鍋馬上炸嗎？」、「哇！這還能吃嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，該照片中有2台夾娃娃機，娃娃機內分別放入薯條與炸雞的鑰匙圈，由於做得維妙維肖，乍看之下像真的一樣，也讓原PO在貼文寫下「肚子好餓，不說了我先夾個雞翅吃」。

娃娃機內驚見「薯條」與「炸雞」鑰匙圈，由於做的太逼真，也騙倒不少網友。（翻攝自爆廢公社）

照片一出，不少網友也被超像的「炸雞、薯條」鑰匙圈騙到，紛紛留言表示「哇！這還能吃嗎？」、「這誰敢吃」、「應該是仿真」、「越夾越餓」、「夾到可以放下去油鍋馬上炸嗎？」、「肯定會爆肥」、「好大根的薯條」、「太扯了吧」、「夾出來都發臭掉了」。

另外也有網友分享，最近幾個月看到很多娃娃機台出現不只炸雞、薯條，另外還有麥克雞塊、三層肉的鑰匙圈，也在西門町，還有其他夜市曾看到過，但要拍照的時候，卻被店家制止。