年底桃園市長選舉，國民黨18日爆冷門徵召前行政院長張善政參選，黨主席朱立倫宣稱是受前高雄市長韓國瑜力薦的決策。與韓國瑜關係密切的國民黨南投縣長參選人、立委許淑華受訪表示，據她了解，韓是在提名前一天才接到電話通知，事先並不清楚黨中央決策方向，對於所謂「朱韓共識」，她持保留態度。

國民黨桃園市長參選人提名張善政，引爆黨內紛爭，朱立倫對於提名決策，強調是由前高雄市長韓國瑜推薦，對外塑造是「朱韓共識」，引起討論。

據港媒《中評社》報導，針對桃園市長提名釀黨內風暴，許淑華今(24日)受訪表示，藍營的支持者對於張善政本身是非常認同，因為張前院長各方面資歷非常優秀，形象也很好，支持者普遍肯定張善政會是好的人選，只是對於黨中央在提名過程忽視地方感受，引起不必要的黨內紛爭，選民會相對反感。

許淑華說，不過這幾天包括張善政、朱立倫等，都有誠懇對外表達歉意，同時也虛心接受各方批評指教，希望能夠獲得桃園地方民眾的諒解，這一點後續的說明補救動作仍值得肯定，至少有設法亡羊補牢。她也理解在提名的協調工作上，有時先協調會比後協調來得困難，這方面她尊重主席的判斷。

至於桃園市長提名究竟是否為「朱韓共識」？許淑華則態度保留，她指出，據了解，朱立倫與張善政確實在提名前一天有打電話知會韓國瑜，張告知將要接受黨的提名，但韓國瑜是否事先就知道這個決策？「看起來應該是沒有」。

許淑華建議朱立倫，其實主席如果覺得張善政是好人選，並符合大眾期待的話，也不需要強調「人選是與誰來共推出來」。只要是優秀人選，主席本來就擁有提名徵召的權力，且主席本來就得負最終的成敗責任，無論選舉結果如何，都是得由主席一肩扛起。