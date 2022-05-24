離岸風電區塊開發即將在今年第三季進行選商，許多開發商紛紛推出風場參與競爭。最新投入風場開發的貝富新能源（BlueFloat Energy）24日宣布正式進軍台灣市場，角逐第三階段區塊開發的競標作業，將推出位在新竹外海裝置容量約1GW的九降風離岸風電計畫。

貝富新能源指出，專案名稱定為九降風離岸風電計畫，是因新竹地區風力資源相當豐富，因此選定在此開發。根據環保署環評開發資料顯示，風場所在水深約為45至90公尺，風機機組單機裝置容量規劃9.5至20MW，海纜於新竹市北區及新竹縣新豐鄉潮間帶上岸後連接至自設升（降）壓站，再沿既有道路鋪設陸纜，連接至台電變電所。

貝富新能源在執行長Carlos Martin，台灣區經理Michael Pinkerton的領導以及專業團隊的協助下，結合各項新式且成功浮動式風場開發技術、專業能力與開發實績，滿足台灣未來市場對深水區離岸風場建置的需求。

新上任的台灣區經理Michael Pinkerton表示，今年是貝富新能源最具關鍵的一年，貝富新能源是一間極具發展潛力並同時具備卓越離岸風場開發技術的公司。他相信貝富新能源能協助台灣進一步推動淨零目標，並對全球能源轉型進程做出貢獻。我們會攜手台灣在地更多的合作夥伴和供應商共同推動開發計畫，提供永續且可負擔的電力，並創造更多綠色就業與產業合作機會。

貝富新能源首席執行長Carlos Martin表示，浮動式風場開發技術相較於固定式風場開發，兩種設計相似卻又可獨立發展，過去貝富新能源的技術團隊成員參與了歐洲及全球各地浮動式專案的開發技術並累積深度經驗，包含蘇格蘭ScotWind風場、哥倫比亞Vientos Alisios風場以及其他區域浮動式開發專案。

Carlos強調，貝富新能源擅長以因地制宜的模式建構在地產業鏈量能，九降風離岸風電計畫將於台灣樹立一個很好的合作典範。

貝富新能源補充，Michael曾參與並管理麥格理集團（Macquarie group）及SRE再生能源案場開發，此前曾於東南亞、香港、新加坡與台灣等地參與並主導多項大型再生能源及離岸風場專案開發、建設與營運。

九降風離岸風電計畫是貝富新能源積極投入台灣離岸風電發展所做的有力承諾，而此專案未來也將為全球浮動式風場開發建立新的里程碑。憑藉團隊在固定式及浮動式離岸風電專案開發及執行面上的技術知識和實際經驗，並積極擴展事業版圖至過去從未開發過的新興市場，貝富新能源已然位處全球離岸風電市場領導地位。