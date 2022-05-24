王道銀行（O-Bank）舉辦「2022年暑期種子實習計畫」，邀請各大專院校升大三以上或研究所之家境清寒學生報名參加，錄取者可於王道銀行實習四周，實習期間月薪25,250元，表現優異者除有機會獲得獎助學金，畢業後將會直接進入王道銀行任職。

為了幫助清寒學子，王道銀行自2015年起開辦「暑期種子實習計畫」，提供其兼顧薪酬和實習的機會，今年將原本僅提供客戶及員工子女的實習方案，擴大招募家境清寒的大專院校學生，提供四周的有薪實習機會，只要具備清寒證明、低收入戶證明或中低收入戶證明者，皆符合申請資格。

王道銀行表示，該行「暑期種子實習計畫」自即日起至5月27日中午12:00止受理報名，至多錄取5名學生，實習期間為7月4日至7月29日，對銀行業務有興趣者皆可申請，不限科系。

為了進一步鼓勵優秀的實習生，王道銀行今年持續推出優秀實習生獎助學金計畫，實習期間表現優秀且領有政府低收入戶或中低收入戶證明之實習生，王道銀行將自錄取時提供每學期新台幣5萬元之獎助學金至畢業為止，至多錄取兩名，獲選者畢業後將會直接於王道銀行任職。

王道銀行企業溝通部資深協理張倫瑋表示，王道銀行暑期種子實習計畫以教學與育才為目的，規劃完整的培育課程和單位訓練，前兩週提供紮實的銀行業務與金融專業知識課程，後兩週則依據實習生的興趣與潛能安排至單位實習，並搭配輔導員教學制度，促進學生培養銀行專業知識和職場競爭力，有助開啟職涯發展的第一步。