花蓮一對夫妻今抱著未滿1歲的男嬰正穿越馬路，突被一輛左轉的轎車撞上，3人當場被撞倒在地，由於撞擊聲響大，附近店家趕緊衝出門查看。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一對夫妻今抱著6個月大的男嬰走在斑馬線上，正穿越馬路，怎料突被一輛左轉的轎車撞上，3人當場被撞倒在地，身上多處挫傷，經救護車急送醫救治，幸無生命危險，警方隨後對肇事駕駛進行酒測，其值竟高達0.54毫克，依公共危險罪嫌將人移送法辦。

一對許姓夫妻今下午抱著6個月的男嬰，小心翼翼的走在斑馬線上，橫跨花蓮市區中正路，怎料突被對面中強路口一輛見綠燈左轉的轎車撞上。

據監視器畫面，當時車輛左轉時，完全沒有放慢速度，直接撞上撐傘過馬路的一家三口，夫妻直接被突如其來的強烈撞擊撞飛倒地，男嬰也當場從母親手上摔到路上，附近店家因聽見巨大撞擊聲響，嚇的趕緊出門查看，立即協助報警。

警方趕抵現場後，發現男嬰左大腿部、臉部有出現破皮擦挫傷，大人則是肢體挫傷，現場先將3人送醫，經救治後幸無大礙，不過對54歲的徐姓肇事駕駛進行酒測竟發現，其酒精濃度值高達0.54毫克，全案依公共危險罪移送法辦。