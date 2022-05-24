台灣彩券今晚開出大樂透頭獎1億元，獎落新北市新店區中正路的「全味商行」，一名幸運兒獨得頭獎；大樂透111000051期開出的獎號，由小到大依序為04、19、24、35、45、46，特別號為02。
大樂透端午加碼的100萬元獎項中，剩餘74組中，今晚加開總計開出11組，總中獎注數為11注，其中11組為單注中獎，扣除今晚開出的11組後，尚有63組100萬元獎項未開出，台灣彩券表示，將於次期、5月27日繼續加開。
台灣彩券今晚開出大樂透頭獎1億元，獎落新北市新店區中正路的「全味商行」，一名幸運兒獨得頭獎；大樂透111000051期開出的獎號，由小到大依序為04、19、24、35、45、46，特別號為02。
大樂透端午加碼的100萬元獎項中，剩餘74組中，今晚加開總計開出11組，總中獎注數為11注，其中11組為單注中獎，扣除今晚開出的11組後，尚有63組100萬元獎項未開出，台灣彩券表示，將於次期、5月27日繼續加開。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。