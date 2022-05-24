台灣彩券今晚開出大樂透頭獎1億元，獎落新北市新店區中正路的「全味商行」，一名幸運兒獨得頭獎；大樂透111000051期開出的獎號，由小到大依序為04、19、24、35、45、46，特別號為02。

大樂透端午加碼的100萬元獎項中，剩餘74組中，今晚加開總計開出11組，總中獎注數為11注，其中11組為單注中獎，扣除今晚開出的11組後，尚有63組100萬元獎項未開出，台灣彩券表示，將於次期、5月27日繼續加開。