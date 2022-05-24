65歲女星陳美鳳保養得宜，顏值凍齡身材火辣狀態絕佳，被譽為「台灣最美麗的歐巴桑」；陳美鳳經常PO出美照與粉絲分享，展現超美臉蛋與讓人噴鼻血的曲線。陳美鳳在去(2021)年12月曬出一張美照，卻被酸民網友評為「太超過、不自然」，指她美顏開太大，甚至諷刺講真話會被粉絲追殺；對此，美鳳姐也展現高EQ回應了。

陳美鳳去(2021)年12月19日PO出一張美照，畫面中她將柔順長髮放在一邊，對鏡頭露出微笑，讓不少網友們大讚美麗；但卻有一位酸民網友留言說：「真的沒有那麼漂亮」，還有另一名網友留言開酸說：「妝化得很美，但美顏相機太超過，不自然，講真話又會被粉絲追殺」；時隔5個多月，陳美鳳本尊看到了，親自一一留言回覆說：「收到」，並附上笑臉、愛心，顯示自己並沒有生氣，展現優雅風度。

陳美鳳去年12月PO出美照卻遭酸，5個月後本尊親自高EQ回應被粉絲讚爆。（圖／取自陳美鳳臉書）

陳美鳳PO美照卻遭酸民譏諷「不自然、美顏開很大」 ，高EQ回應被讚爆。（圖／取自陳美鳳臉書）

不少網友看了酸民留言感到不平：「妳最漂亮」、「明明就很美」、「我也覺得沒有那麼漂亮，是超級無敵誇張的漂亮」，也大讚陳美鳳「喜歡美鳳姐，超高好EQ」，難怪紅這麼久；陳美鳳也吐露內心話，謙虛表示：「你人真好，我很感謝造型團隊的用心協助，當然有濾鏡也加分囉」。

陳美鳳的凍齡顏值和火辣身材不科學，私底下的她除了注重保養外，日前還公開身上某個部位其實是「假」的，原來是靠「假髮」撐起百變造型搭配。她之前曾分享獲得母校傑出校友獎，同時還曝光了自己國中的畢業照，清湯掛麵的清純時代造型被眾多粉絲盛讚是「最美學姐」。