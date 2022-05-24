手機基地台再度掀起致癌爭議，台東縣海端鄉霧鹿部落族人今赴監察院陳情，痛批多家電信台加設基地台超強電磁輻射危害常地居民，不到300人的部落，已有36人罹癌往生，並控土地取得及出租程序有許多違失，要求監察院介入調查，讓基地台遷移還地，質疑地方中央不作為，有涉包庇利益之嫌。

台灣基督長老教會原住民族宣教委員會教會與社會幹事歐蜜．偉浪指出，霧鹿部落中華電信租用原住民保留地作電訊台，由於作為長途中繼轉播，並供應遠傳及台灣大哥大聯外無線電訊通路，發射功率級強，經量測較一般基地台高出20倍，當地居民罹癌及死亡率偏高，累積罹癌往生者36人，治療中20人，且仍在增加，相較於該村人口僅300多人，比例極高。

歐蜜．偉浪表示，該用地取得過程自始即欺瞞範圍及用途，先斬後奏、先割地出租，再不法塗銷，且割出範圍比原來所說多出22倍，從手搖電話機房到微波、無線電信電台，經查閱相關資料始發現鄉公所自案地分割，權利移博、拋棄涂銷、地目變更、建物執照核、出租續租程序等均未依法行政，所以發生不法不當，乃至圖利等不公不義的違失。

歐蜜．偉浪強調，行政機關對本案土地40餘年來罔顧顧程序正義，無論簽約、續約，甚至無约出租，各期皆有未依法行政的事實存在，然而十年來陳情一再被延誤，郷公所未經合法程序，不備理由急迫性駁回，讓102年郷土審會所做不續約收回決議，一直不被執行，如今續约在即，為维護霧鹿居民後代子的健康生命，回復土地權利，因此請求監察院主持公義，調查違法，制止續租，遷移還地。

地主家族代表余俊輝表示，在被屠殺的祖靈地被蓋基地台，一直到現在甚至他睡眠都輾轉不能睡，然後公家機關就像弄皮球一樣踢來踢去；西美中會教社部長以撒克阿復認為，高輻射的這個電塔，其實是對原住民的健康，我們基本的生存權有這麼大的危害。