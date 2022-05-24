生涯首闖法國網球公開賽男單會內賽的台灣20歲好手曾俊欣，雖然力戰五盤7比6（5）、1比6、6比4、1比6、4比6惜敗，奮戰精神令球迷感動，賽後他透露，第五盤中間大腿出現小抽筋，導致後面幾局身體表現出非常不協調的狀況，也在雙方4比4平手時發生要命非受迫性失誤，接下來他會繼續努力，希望溫布頓草地錦標賽有更好成績。

面對2019年交手時吞敗過的葡萄牙33歲老將索薩（Joao Sousa），曾俊欣表示：「上場前告訴自己，紅土是我的優勢，我一定要善用自己的武器，也相信自己有很大的機會可以拿下勝利。」

曾俊欣補充，第一盤雙方來回對峙非常多，消耗了大量體力，他驚險拿下，第二盤一開始就因為發球的穩定性不夠遭到破發，導致後面的亂流，第三盤一開始狀況就有回穩，在第4局的時候就出現了一點肌肉緊繃、抽筋的前兆，還好有穩住打法也夠積極，讓他拿下第三盤。

第四盤一開始，曾俊欣認為或許給對手多一點的移動、多壓迫索薩一點，就有很大勝算拿下比賽，可惜表現剛好相反，一開始的底線對峙落點都在中場，讓對手找回自信、表現得越來越好；第五盤開始之前曾俊欣決定去廁所調整一下，也打斷索薩節奏，一開始有好幾個破發機會，可惜沒把握住，到了局數3比3那個發球局，曾俊欣大腿開始出現小抽筋，導致後面幾局身體表現出非常不協調的狀況，在4比4那局再發生不該發生的非受迫性失誤，導致輸掉這場比賽。

曾俊欣說：「不過這次法網還是一個非常好的經驗，讓我更清楚自己在大賽中還缺少了什麼，非常感謝我的團隊、我的家人、還有所有幫我加油的台灣朋友們，我會繼續努力，希望接下來的溫網能夠有更好的成績。」