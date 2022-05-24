孟子的第73代孫女孟慶而，之前因在金曲獎爆乳代替濁水溪公社領獎，讓她一戰成名，前年和交往多年的音樂人Eddie登記結婚，升格為人妻，平時會在社群分享生活點滴的她，近日透露寫了一首歌曲「幸福肥」，並曬出火辣美照，好身材讓網友全看傻。

孟慶而擁有32D好身材，加上擁有政治大學新聞系的高學歷，還是孟子的後代，讓她成為網友焦點，近日她透露寫了一首「幸福肥」，並附上歌詞，透露到時加上曲子後，會再給粉絲聽，「祝福各位都能，只要幸福～～不要肥」。

而歌詞「想當年 我窈窕淑女 風靡萬千」、「搖身一變 被你養成了幸福肥」、「都是你 從此斷送我異性 緣」等，似乎也很符合她自身的狀況，讓網友看了也直呼「妳超美的~一點都不肥」。

原來她附上多張美照，只見她穿著細肩帶格紋背心，低胸設計讓她渾圓雪乳快彈出，事業線更是深邃，皮膚白到發光，好身材讓網友都暴動，「根本穠纖合度超美，哪有肥？」、「美的無懈可擊」、「超迷人好身材」，她也在留言區表示「請記得稱讚我的文采」，粉絲也甜讚她「漂亮有才華」。