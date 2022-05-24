離岸風電區塊開發即將在今年第三季進行選商，許多開發商紛紛推出風場參與競爭。最新投入風場開發的貝富新能源(BlueFloat Energy)24日宣布正式進軍台灣市場，角逐第三階段區塊開發的競標作業，將推出位在新竹外海裝置容量約1GW的九降風離岸風電計畫。

貝富新能源指出，專案名稱定為九降風離岸風電計畫，是因新竹地區風力資源相當豐富，因此選定在此開發。根據環保署環評開發資料顯示，風場所在水深約為45至90公尺，風機機組單機裝置容量9.5至20MW，海纜於新竹市北區及新竹縣新豐鄉潮間帶上岸後連接至自設升(降)壓站，再沿既有道路鋪設陸纜，連接至台電變電所。

新上任的台灣區經理Michael Pinkerton表示，今年是貝富新能源最具關鍵的一年，貝富新能源是一間極具發展潛力並同時具備卓越離岸風場開發技術的公司。他相信貝富新能源能協助台灣進一步推動淨零目標，並對全球能源轉型進程做出貢獻。貝富能源會攜手台灣在地更多的合作夥伴和供應商共同推動開發計畫，提供永續且可負擔的電力，並創造更多綠色就業與產業合作機會。

值得注意的是，為加速發展地熱發電，經濟部能源局24日公布獎勵辦法，經濟部將協助地方政府完善規劃地熱專區，提供每案獎勵經費上限為新台幣300萬元。同一獎勵對象每年以申請1案為原則，計畫執行期程以4年為限。

能源局指出，本辦法共分招商獎勵及探勘獎勵，招商獎勵對象為地方政府，由經濟部提供資源協助地方政府完成地熱發電招商推動及輔導相關作業。探勘獎勵對象為地熱開發業者，以補助方式協助分攤地熱探勘相關風險。