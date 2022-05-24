國內新冠疫情進入高原期，「快篩陽視同確診」預計本周四上路，台大急診醫學部臨床教授李建璋指出，老人感染新冠病毒時，可能出現的4種非典型症狀，應盡速快篩確認，避免延誤就醫時機。

李建璋今晚在臉書發文指出，要解決當前診斷延誤的問題，必須認識老人新冠非典型表現，靠家屬或主要照顧者第一手的觀察，年輕群族的常見症狀不見得會出現在長者身上，「在老人，非典才是典型」。

1.微溫：

老人的發燒並不是青壯年的38.3度，美國感染科學會認定，「老人口溫37.8度一次，或是37.2度二次，就是發燒」，是一個強力的感染證據。

2.吐瀉：

很多老人經年久咳不止，用咳嗽和喉嚨痛很不容易辨識新冠，相對的腸胃道症狀具有特異性，在流行期間，老人持續的嘔吐或是腹瀉，也是新冠的一種表現。

3.膽妄：

超高齡長者、巴金森或是失智症患者、或者是曾經中風的病患，感染新冠時可能產生急性腦功能障礙，以膽妄的形式表現，膽妄是一種突發性認知障礙，以胡言亂語或是妄想症狀表現。

4.跌倒：

對於孱弱的老人，長期肌少肌弱，全身性的感染造成的倦怠衰落往往用跌倒，甚至是外傷性腦出血表現。

李建璋提醒，若老人發生上述症狀，要先使用快篩檢驗，陽性就可以盡早投藥，如果快篩陰性，症狀依然沒有好轉，應速就醫尋求PCR診斷。