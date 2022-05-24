近年中共透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技人才，嚴重影響國安，繼調查局國安處今年3月全台同步大掃蕩8家違法在台陸企或研發中心後，調查局新北市調查處查出，大陸「北京兆易創新科技」透過香港商「芯技佳易微電子科技」在台以高薪招攬台灣高科技人才，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》，24日搜索芯技公司等3處地點，約談負責人汪文浩到案。檢察官訊後諭令汪男以10萬元交保。

依據網路資料，成立於2005年4月的北京兆易創新科技股份有限公司，是大陸的FLASH記憶體IC設計公司，致力於各類存儲器、控制器及周邊產品的設計研發，在上海、合肥、香港設有全資子公司、在深圳設有分公司，在台灣設有辦事處。

新北市處獲報，指北京「兆易創新科技」公司透過香港商「芯技佳易微電子科技」公司（GIGADEVICE SEMICONDUCTOR (HK) LIMITED）名義，於2013年4月29日在北市松德路成立芯 技公司，由汪文浩擔任負責人。新北市懷疑，香港商芯技公司是受北京「兆易創新科技」委託，在台以高於台灣本地薪水數倍的高薪，招攬IC設計研發工程師挖角跳槽，涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，報請北檢檢察官指揮偵辦。

檢調今兵分3路搜索，約談芯技公司負責人汪文浩到案。依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第40條之1第1項規定「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在臺灣地區設立分公司或辦事處，不得在臺從事業務活動」，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。