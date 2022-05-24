Google地圖街景服務邁入15週年，Google表示，根據2021年5月1日到2022年4月30日街景服務的使用數據，台灣是「全球十大熱搜國家」第八名，在亞洲僅次於印尼與日本，台北也位居「全球十大熱搜城市」第八名，Google並宣布將開通三項街景服務新功能。

Google地圖推出街景功能後，從一開始的街景車、到小巷弄以人背著街景背包四處拍攝，Google表示，目前街景服務已經拍遍100個國家，累積多達1,700億張圖像，足以繞地球超過400圈。

Google台灣透露，台灣在2008年引進街景車拍攝台灣景象，台灣縣市中大台北地區率先推出街景圖像，為因應台灣不同地區的巷弄設計，2010年引進「街景三輪車」到全台大學校園、知名遊樂園，甚至名勝古蹟拍攝，隨著技術演進，2012 年「街景手推車」登台，前進台北故宮博物院，協助拍攝館內展覽文物如翠玉白菜、肉形石等，2013年Google引進機動性更高的「街景背包」，讓台灣成為亞太區繼日本後第二個推出「街景背包」計畫的國家，「街景背包」走訪的景點包括碧潭、太魯閣國家公園的錐麓古道，還在高雄光榮碼頭拍下荷蘭藝術家霍夫曼的「黃色小鴨」，2016 年「街景背包」更成功登頂玉山，同一年Google街景服務攜手The Ocean Agency，捕捉綠島的海底風貌。

在邁入15週年之際，Google宣布將針對街景服務推出三項新功能，首先是「街景時光機」也能在手機上（Android 與 iOS）使用，這項服務於2014年推出便引起話題，透過街景服務看見故鄉今昔演變，現在用戶透過手機也能隨時隨地回到過去，此外，Google街景也將推出新一代的街景相機，將涵蓋街景車的性能，體積縮小至能夠安裝在各種車型上，並搭配最新的攝影系統，能更加頻繁地提供高解析度的影像。

街景第三個新服務則是沉浸式實景（Immersive View）功能，Google表示，隨著電腦視覺與人工智慧的進步，Google街景服務將數十億的街景影像融合，讓使用者前往目的地之前，先不同角度欣賞景色，還可透過滑動時間軸觀看目的地不同時間天氣、交通以及繁忙程度，不過這項服務只先在洛杉磯、紐約、舊金山、倫敦以及東京等城市登場，未來將會陸續拓展到其他地區。