華新麗華24日晚間召開重大訊息記者會宣布，董事會決議，將美國太陽能子公司Borrego Solar Systems分拆，其中案場開發部門出售給美國能源投資ECP，本筆交易金額5.67億元，華新依據持股72.59％，認列稅前處分利益2.88億美元、稅後處分利益約2.30億美元，預計第三季認列。

華新幕僚長潘思如指出，華新2008年跨足再生能源領域，美國投資Borrego Solar Systems公司，提供太陽能系統整合服務，在案場開發、電力及儲能系統規劃、建設、施工維運等業務上有卓越表現。太陽能案場開發獲利雖高於保留下來的系統設計、採購、建設及維運部門，但在美國從事太陽能案場必須得有當地人脈及地域性問題，華新董事會才決議將Borrego分拆，案場開發部門出售給電力、再生與永續能源方案擁有20多年經營的能源投資公司ECP，藉由其區域開發實力與專業營運經驗，突破地域發展瓶頸，加速拓展開發業務市場。

潘思如強調，華新對Borrego系統設計、採購、建設及維運部門，現金增資不超過3,300萬美元，持續深耕太陽能發電及儲能的系統設計、建設及岸場維護服務領域，以因應新能源時代的創能及儲能關鍵成長趨勢。未來綠能事業，佔華新營收比重會持續增加。

此外，華新24日董事會也通過將新竹縣寶山鄉雞油凸段雞油凸小段297-1地號等30筆土地，總面積105,536平方公尺，華新持分70％，約當73,875平方公尺，折合約22,347坪，每坪新台幣5,764元，交易總金額1.288億元，出售給華寶保種育種，華新是華寶保種育種的監察人。