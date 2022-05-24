針對美國總統拜登（Joe Biden）稱願動用武力防衛台灣的言論，專家24日警告，拜登不應繼續挑釁北京，因為這只會加速中國大陸的軍力發展，包括核武；另外，他還認為台灣尚未做好抵禦共軍進攻的準備，且不像烏克蘭擁有與盟友接壤的漫長陸地邊境，外界軍援將很難在戰時送進台灣。

資深政治評論家安得曼（David Andelman）24日投書美國「有線電視新聞網」（CNN）表示，美軍武力協防台灣確實是北京「最可怕的惡夢」，但在亞洲挑釁中國大陸「絕非理智的做法」，因為這只會引發其危機感，導致進一步的軍力擴張。

安得曼指出，中國大陸本就對東海、南海、台灣海峽等抱持近乎偏執的態度，將大量島礁軍事化、部署數千枚飛彈瞄準台灣及周邊海域、進行「灰色地帶」（Gray-zone）戰術等，但其核武庫存仍遠遠低於美國與俄羅斯；而美國最不需要的，就是讓北京鷹派找到藉口，迅速推動共軍獲得更多核武。

根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）資料，美國目前擁有約5500枚核武庫存，中國大陸則只有約350枚。但五角大廈先前表示，北京有意迅速將其核武庫存提升為3倍。

另安得曼也認為，台灣尚未做好因應全面性海上、空中與兩棲攻勢的準備，且其不像烏克蘭，美國及盟友無法透過陸路迅速且大量地提供軍援，而無論空運或船運都非常容易被中國大陸海空軍干擾，將導致台灣在戰時面臨的處境比烏克蘭更加糟糕。