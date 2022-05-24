新北市新莊區有名2個月大女嬰，(21)日被母親發現臉色發紫，經送醫搶救後宣告不治，母女於醫院採檢也雙雙確診。由於院方發現女嬰身上有身上有屍斑、傷痕，且媽媽稱餵奶後睡著，8小時後才醒來查看女嬰狀況，與常理不合，檢方安排女嬰今(24)日解剖後，解剖結果最快2個月後出爐，釐清真正死亡原因。

新北市新莊區(21)日晚間發生一起2個月大的女嬰死亡事件，女嬰母親龔姓女子當天晚上6時許，發現女兒臉色發紫，立刻打119報案，警消到場後，發現女嬰已無呼吸心跳，立刻將女嬰送往輔大醫院急救，經過3個小時搶救，女嬰於晚間9時40分宣告死亡。

龔女向警方表示，當天早上9時至10時之間，在自家床上餵女兒牛奶，喝完之後自己和女兒便睡著了，直到傍晚6時許醒來後，才發現女兒已經臉色發紫，才趕緊撥打119報案。

據《TVBS新聞網》報導，該女嬰為目前最小的死後確診者，由於醫院採檢發現女嬰PCR確診，依規定遺體須要在24小時內火化完畢，但院方發現她身上有屍斑、傷痕，因此檢方保留遺體，在今(24)日進行解剖，釐清死因。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺也表示，女嬰外傷不明顯，主要是媽媽說法是早上10點看過孩子後，直到晚間6點才注意到孩子，媽媽對於孩子什麼時後無生命跡象，以及照顧狀況，說法並不一致，司法機關有啟動調查的必要。

女嬰遺體於今(24)日解剖後，女嬰是因為新冠病毒感染死亡，或是其他原因造成死亡，解剖結果最快在2個月後將會出爐。