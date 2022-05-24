25歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，不但五官甜美更擁有玲瓏S曲線與E級上圍；她曾被拍穿比基尼到宜蘭礁溪的平交道路口，被網友封為「平交道女神」。藍星蕾今(24日)分享她去花蓮大嗑燒肉的美照，身穿爆乳背心還辣露渾圓「愛心奶」，網友一看都噴鼻血喊：「餓了！」。

藍星蕾今(24日)分享她去花蓮大嗑燒肉的美照，畫面中藍星蕾上身穿水藍色背心，衣服的低胸設計讓她的兇猛車頭燈藏不住，大曬事業線的U領下還開了個淺淺的「V」，原來在UU中間有一個愛心造型的鐵環，讓視覺更加集中在她不見底的深溝，瞬間電暈所有網友，狂刷愛心告白。

藍星蕾介紹了多種美味食材，包括A5和牛菲力、伊比利豬肋條、角切特上牛小排、角切穀飼牛舌、天使紅蝦、仿土雞腿丁等，可以想見她這一餐的大快朵頤；但網友們「餓漢之意不在燒肉」，都被她犯規的好身材及火辣穿搭迷醉，讚道：「好辣」、「享受」、「瀏海可愛」、「美景+美食+美少女」、「邊看照片邊流口水了」、「美女看起来真的好吃呀」、「餓惹～想吃肉了」，對她的嶄新的瀏海造型也讚不絕口。

藍星蕾吃燒肉辣挺「超兇愛心UU」，電得網友噴鼻血直喊：餓了。（圖／取自藍星蕾IG）

藍星蕾兼具才藝和美貌，她從小就對音樂和表演有興趣，並兼具模特兒、DJ、演員、主持人與小提琴家的身分；藍星蕾同時還是一位美女學霸，擁有新加坡奧林比亞大學的法商碩士學歷。以DJ打響知名度的藍星蕾刷盤技術了得，曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ的殊榮，而藍星蕾近年則把演藝重心放在台灣，推出性感寫真書銷售瞬間秒殺外，也在綜藝節目及外景節目擔任助理主持。