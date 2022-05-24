韓國三星集團周二（24日）宣布未來5年大投資計畫，將斥資450兆韓元（約3,560億美元）加速在半導體、生物製藥與其他新興IT技術領域的成長。

若與到去年底結束的前5年投資計畫規模相比，這次的大投資計畫，其支出金額則多出3成，並預料可創造107萬個工作機會。三星集團發布聲明表示，新投資計畫將可協助推動三星在晶片等戰略領域的長期成長，並且它還承諾會在生物製藥領域進行積極投資，希望能讓它與晶片業務一樣成功。

然而該集團並沒有提供各項業務的投資規模，只補充這項投資計畫有8成將在國內進行，還解釋周二宣布的計畫是把它在去年8月發布一項到2024年投資1,900億美元的決定納入。值得關注的是，在這次投資計畫，該集團並沒有將電動汽車電池作為未來營收成長的主要動力。

它並指出，新的投資計畫將主要交由旗下最重要兩家子公司，分別是三星電子和三星生物製藥（Samsung Biologics）負責。

為鞏固在記憶晶片領域的領先地位，三星集團聲稱，三星電子將會擴大對新材料與新架構的研發，並且將提前應用極紫外光刻技術（EUV）。至於在晶圓代工方面，則將推動3奈米製程量產，3奈米製程是進一步縮小半導體尺寸、並提高運算能力的最新科技。

三星電子去年曾宣布將在美國德州設立新晶片廠，旨在擴大生產用於行動裝置、5G、高效能運算和人工智慧等先進晶片產能。然而美國總統拜登上周進行韓國3天兩夜的訪問行程中，第一站就是造訪當地三星半導體工廠。外界認為拜登此舉凸顯美國與韓國在半導體技術同盟上的態度與決心。

至於在生物製藥領域方面，三星集團則提出「創造第二個半導體神話」的口號。三星生物製藥將企圖通過投資來擴大生產，其目標是再度增加兩座新廠。該公司目前已有3家工廠進行營運，至於位於韓國港口城市松島的第4家廠房現今仍在建造。