本土疫情嚴峻，然而還是有少數民眾對新冠病毒可能造成的危害掉以輕心。一名超商店員表示，隔壁保全大哥來店裡買快篩，不久後便拿著出現2條線的快篩問他是不是中了？確定是陽性後，還要求他不要告訴別人，讓他相當傻眼，痛批這種想隱匿確診的心態實在是要不得，引起網友熱議。

一名超商店員在臉書社團「爆怨2公社」發完指出，今（24日）下午1點半左右，隔壁保全大哥聲稱身體不舒服，來店裡買快篩，離開後不久又跑回店裡，拿著快篩試劑問他自己是不是中鏢了，他看了一眼，測試線（T）有條很淺的線，便告知對方應該是中了。

他表示，隔壁保全大哥離開後沒多久再度跑回店裡，並要求他不要將剛剛的事情跟別人說，讓他相當傻眼，直言這種想隱匿確診的心態實在是要不得，「難怪現在疫情那麼嚴重，就是因為太多這種人了」。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「這種人應該很多，你遇到的只是其中一個」、「我昨天也是遇到一個確診的跑來買藥，還說知道自己就是那群黑數，聽了真的很賭爛」、「知道自已確診，不敢去做PCR也不敢通報，繼續上班、到處跑、散播病毒，這種人很多，很沒良心」。

不過也有人認為，「我有朋友也是確診，因為怕失去目前的工作只好隱匿確診事實」、「不是每個人經濟，都有辦法撐過被隔離的日子」、「不怪他，台灣獵巫心態的人太多」、「為了生活，不得已隱瞞，說真的誰想確診？除了那些拿保費的人，一切都看心態」。