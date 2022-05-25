台中共有17所大專院校，部分校區未位在主要幹道上，學校周邊缺少公共運輸系統，多數學生為了行的方便，機車成為大學的標配之一，但剛考取駕照駕駛經驗不足、對周邊道路不熟悉等原因，常造成交通事故發生，台中市政府為提供大專院校及國高中職學生便捷且安全的大眾運輸服務，持續推動「公車進校園」政策。

台中市政府為改善過去大一新生或準大學生認為搭乘大眾運輸不便之想法，增加其搭乘大眾運輸意願，積極爭取中央經費推動「公車進校園」政策；交通局表示，以往因校地環境或校方門禁管理考量，公車路線並未延伸至校園內服務，造成部分學生通學期間仍然使用機車等私人運具，導致學生事故數及傷亡數無法大幅下降。為便利學生搭乘大眾運輸通學，市府主動協調校方及公車業者，採調整公車路線及新闢路線進入校園加強服務，至今台中市已有23條公車路線駛入校園，其中包括中台科技大學、東海大學、朝陽科技大學、亞洲大學、靜宜大學、嶺東科技大學、南開科技大學、光華高工、龍津高中、大道國中等10所大學及國、高中職；另外盤點本市公車路線，配合沿途學校通勤需求增班或調整路線及發車時刻，便利師生通勤及通學使用。

今年增加「301」路駛進靜宜大學，爭取交通部公路總局台中區監理所同意協助申請中央補助，靜宜大學校內路段，乘車均免費（圖／台中市政府提供）

交通局說明，市府持續推動公車進校園政策，已於今年3月15日起分別再增加「249延」進入朝陽科技大學及「301」路駛進靜宜大學，更爭取交通部公路總局台中區監理所同意協助申請中央補助，今年10月底前搭乘249延公車從修平科技大學至朝陽科技大學區間及301路靜宜大學校內路段，乘車均免費；另外，4月25日起更新闢368路「巨業沙鹿站-靜宜大學」，沿途服務靜宜大學周邊學生宿舍熱點地區及駛入校區內，提供學生更便捷的大眾運輸服務。

交通局指出，透過擴大盤點各校需求及運輸資源，2月起陸續實施9、246、354路公車增班，及123、657路調整發車時刻，以加強通學期間疏運，清水高中、嘉陽高中、華盛頓中學、大甲高工、致用高中、大甲高中、東海大學等校學生受惠；另於4月起，105副及245副配合大道國中學生乘車需求，於尖峰時段部分班次行駛至校園內以利學生搭乘，未來將持續觀察各校師生乘車情形並滾動式檢討調整各路線班次，將運輸資源精準投放，提升師生乘車意願及營運效率。

交通局強調，透過市府及各校多年的努力，學生無照駕駛、事故數及傷亡數逐年降低，依照交通部道安資訊平台數據顯示，以目前有6條公車路線進入的朝陽科大為例，學生事故傷亡人數104年為1,327件，109年為675件，降幅達到近5成，確實改善整體交通環境，未來交通局將持續觀察學生乘車需求，並鼓勵各業者提升大眾運輸服務品質。

台中市政府考量整體大眾運輸發展均衡與市府資源更有效運用，自110年1月1日起實施「市民限定雙十公車優惠」，即台中市民搭乘公車前10公里免費，倘超過10公里則車資上限只要10元，而為照顧在台中就學的外縣市學生，台中市轄內大專院校以下各級學校之學生只要持綁定的電子票證亦可享有雙十公車之優惠。

台中交通建設日漸完善，捷運、公車及YouBike 2.0自由轉乘，便利性大幅增加。（圖／台中市政府提供）

公車入校園增加學生通學、通勤、旅遊的便利，及雙十公車乘車優惠減輕車資負擔，台中交通建設亦日漸完善，110年4月台中首條捷運通車，並積極建設YouBike 2.0站點，目前全市YouBike 2.0站點數達1,054站，多管齊下搭乘大眾運輸的便利性大幅提高，期盼提升學生搭乘大眾運輸之意願。

疫情期間，台中市各大交通場域以及各項大眾運輸運具，防疫清消工作不曾間斷，市民可以安心利用台中交通工具，提醒民眾搭乘大眾運輸工具請全程戴口罩並配合各項防疫措施，攜手防範疫情，共同打造更安心、安全的公共運輸搭乘環境。(台中市政府廣告)