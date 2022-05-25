多吃魚肉真的有助大腦健康嗎？法國波爾多大學的研究團隊收集了1,623名年齡大於65歲以上的參與者，且無心血管疾病住院病史、中風病史、認知功能障礙病史，透過MRI磁振造影掃描與飲食問卷評估，結果顯示每周吃魚2-3次以上的族群，心腦血管疾病發生風險最多降低了37%，研究結果發佈於期刊《Neurology》之中。

(圖/潮健康提供)

這項研究的受試者平均年齡為72歲，研究團隊透過MRI掃描了他們腦部中三項與腦血管疾病有關的標誌，包括未被發現的由小中風造成腦損傷、大腦白質（神經纖維）異常、腦血管周圍的含液體空間增加。

研究結論宣稱，每周吃魚2-3次的族群以每周只吃魚一次的人，心血管風險可降低達37%，而且吃魚愈多風險降愈多的趨勢，在年紀較輕的族群中更為明顯。在年輕組別的受試者身上也看到，每周吃2-3次魚肉，高血壓風險也有往下降。表示在75歲以下增加魚肉攝取對於腦血管健康有益。

●每周吃2份魚 對心因性猝死有保護效果

另外一項研究則統合分析了涵蓋6大洲58個國家，一共191,558人的4項跨國研究數據，結果顯示，具有心血管高風險因子的人，每周攝取175公克（2份）的魚肉，能夠降低心血管疾病風險以及相關總死亡率。但這種好處在沒有心血管疾病的族群身上，似乎沒有相同效果。該研究發表於《JAMA Internal Medicine》期刊之中。

不過，這項研究中也有提到，多吃Omega3脂肪酸含量較高的魚類，以降低的心血管疾病風險密切相關，也對於降低心因性猝死具有類似保護作用，該研究結論也與其他研究一致，每周吃2份魚類，可能是獲得最多健康益處所需要的最少魚肉攝取量。

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●高油脂魚肉益處較多？ 海鮮瘦肉可降膽固醇

吃脂肪（油脂）較多的魚肉真的比較好？另一項發表於《BMC Medicine》期刊的研究則認為，多攝取含有Omega3脂肪酸魚肉對身體健康有益處，大被歸因於與EPA、DHA有關。

但是從四大研究資料庫進行的文獻分析研究來看，吃多脂肪的魚肉與吃瘦肉較多的魚肉，對降低中風都有幫助，但兩者之間並無明顯差異。不過，某些病例對照確實發現，多吃高脂肪魚類降低了缺血性中風的風險。

研究團隊認為，以瘦肉較多的魚類是良好的蛋白質來源，不但含有相對少量的多元不飽和脂肪酸，容易消化且富含必須胺基酸。多吃瘦肉為主的海鮮，也能降低血清中的三酸甘油酯與減少極低密度脂蛋白的顆粒濃度。相較於高脂肪魚類，以瘦肉為主的魚含有更多的碘、硒以及更低的熱量。

總的而言，瘦肉為主的魚，同樣含有許多可能有益於預防心血管疾病的營養素，在考量預防心血管疾病時，飲食調整中也應納入瘦肉為主的魚類。